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Виктория Радькова – чемпионка Европы по борьбе

06 июля 2024 11:54
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Виктория Радькова – чемпионка Европы по борьбе среди атлетов не старше 20 лет, который принимает сербский Нови-Сад, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктория Радькова – чемпионка Европы по борьбе-1

В весовой категории до 72 килограммов спортсменка одержала убедительную победу над турчанкой Букреназ Серт со счетом 11:2. Ольга Гордей в весе до 57 килограммов завоевала серебро. В решающей схватке белоруска уступила украинке Алине Филипович. Представительницы нашей женской команды завоевали пять медалей юниорского первенства континента.

# Спортивные соревнования

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