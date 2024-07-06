Виктория Радькова – чемпионка Европы по борьбе среди атлетов не старше 20 лет, который принимает сербский Нови-Сад, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В весовой категории до 72 килограммов спортсменка одержала убедительную победу над турчанкой Букреназ Серт со счетом 11:2. Ольга Гордей в весе до 57 килограммов завоевала серебро. В решающей схватке белоруска уступила украинке Алине Филипович. Представительницы нашей женской команды завоевали пять медалей юниорского первенства континента.