Сборные Испании и Франции сыграют в полуфинале ЧЕ по футболу

Сборные Испании и Франции сыграют в полуфинале чемпионата Европы по футболу. Первыми путевку в 1/2 обеспечила себе «красная фурия», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дружина обыграла хозяев континентального первенства, команду Германии. Данный поединок называли досрочным финалом. Испанцы вышли вперед на 51-й минуте после точного удара Дани Ольмо. На 89-й Флориан сумел сравнять. В дополнительное время Микель Мерино принес победу Испании, которая в полуфинале сыграет с Францией.