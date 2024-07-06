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Сборные Испании и Франции сыграют в полуфинале ЧЕ по футболу

06 июля 2024 12:00
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Сборные Испании и Франции сыграют в полуфинале чемпионата Европы по футболу. Первыми путевку в 1/2 обеспечила себе «красная фурия», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборные Испании и Франции сыграют в полуфинале ЧЕ по футболу-1

Дружина обыграла хозяев континентального первенства, команду Германии. Данный поединок называли досрочным финалом. Испанцы вышли вперед на 51-й минуте после точного удара Дани Ольмо. На 89-й Флориан сумел сравнять. В дополнительное время Микель Мерино принес победу Испании, которая в полуфинале сыграет с Францией.

Сборные Испании и Франции сыграют в полуфинале ЧЕ по футболу-4

Трехцветные в драматичном поединке обыграли Португалию. Основное время завершилось вничью – 0:0. Встреча перешла в экстра-тайм, а затем и в серию пенальти, где точнее со счетом 5:3 оказались французы. У пиренейской команды свою попытку не реализовал лишь Жоау Феликс.

# Футбол

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