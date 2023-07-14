«Подтвердили свой высокий уровень подготовки». В Заславле завершился ЧБ по гребле на байдарках и каноэ

Новости Беларуси. В Заславле завершился чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В заключительный день были определены обладатели семи комплектов наград. Напомним, участие в старте принимали все наши топовые спортсмены.

В рамках утренней программы лучших выявили смешанные пары на спринтерской дистанции – 200 метров. У байдарочников равных не было дуэту Владислава Скриганова и Алексей Мисюченко. В каноэ золото завоевали Юлия Трушкина и Артем Козырь.

Владислава Скриганова, чемпионка Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:

Очень приятно вернуться в этот экипаж спустя 2 года. Потому что в первый раз мы сели в микс на чемпионате мира в Дании. И сейчас наш экипаж возобновил нашу карьеру спортивную.

Алексей Мисюченко, чемпион Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:

В каждой двойке есть человек, который чуть сильнее в одиночке, второй – менее сильный. И задача того, кто менее сильный, не мешать тому, кто более сильный, вот Владислава попросила меня ей не мешать. И поэтому у нас все получилось так, как мы запланировали.

Юлия Трушкина, чемпионка Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:

Мы в первый раз в этом экипаже, даже первую цель 200 метров мы выходили один раз, ускорились – нам понравилось, решили, что будем бороться. Временем довольны, у меня очень сильный напарник, все благодаря ему.

Артем Козырь, чемпион Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:

Дистанцию прошли довольно уверенно, в силу сильного встречного ветра шли мощным длинным грибочком. Юля говорит, что тут я, а нет – она тоже очень сильная, я просто подмахивал, впереди сидел.

– Очень сильно подмахивал.

– Всю работу Юля сделала.

Завершали соревновательную программу чемпионата Беларуси одиночки на марафонских пяти тысячах метров. И здесь вновь смогли отличиться лидеры сборной. В мужской байдарке протокол возглавил Олег Юреня. Для него это золото стало уже третьим на турнире.

Александр Мызгин, главный судья соревнований:

Подтвердили свой высокий уровень подготовки, все лидеры нашей национальной команды впереди. Задачи тренерский штаб выполнил, и спортсмены, которых они готовили, также оправдали их ожидания.