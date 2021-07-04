Экипаж «МАЗ-СПОРТавто» занял 3 место на 3 этапе ралли «Шёлковый путь»

Новости Беларуси. Экипаж «МАЗ-СПОРТавто» Сергея Вязовича занял третье место на этапе «Шелкового пути», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протяженность третьего спецучастка составила 133 километра. Сергей Вязович и его экипаж преодолели дистанцию за 1 час 28 минут. От победителя этапа белорусов отделила 1 минута 50 секунд.

В общем зачете после трех этапов лидирует представитель «КАМАЗ-мастера» Дмитрий Сотников. Вторым идет его товарищ по команде Эдуард Николаев. Белорус Сергей Вязович занимает третье место.