Андрей Копыток о фестивале восточных единоборств в Минске: здесь взрастают будущие чемпионы страны

Новости Беларуси. 3 июля в Минске нашлось время и спортивным мероприятиям. В Центре единоборств на улице Лещинского организовали спортивный фестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Когда выходишь на ринг, такое чувство, будто сейчас тебя сожрут». Что говорят участники фестиваля единоборств в Минске?
Андрей Копыток, председатель Национальной конфедерации предпринимательства Беларуси:
Сегодня, в День Независимости, в день главного праздника страны мы проводим совместно с Фрунзенской администрацией Минска нашу акцию, фестиваль восточных единоборств. Под эгидой, опять же, нашей легенды взрастают, готовятся и становятся будущие чемпионы нашей страны. Визитная карточка клуба и в дальнейшем будет поддерживаться Республиканской конфедерацией предпринимательства, чтобы наш бренд, наша Беларусь всегда была прославлена не только в нашей стране, а и на всем континенте, во всем мире.