Андрей Копыток о фестивале восточных единоборств в Минске: здесь взрастают будущие чемпионы страны

Андрей Копыток, председатель Национальной конфедерации предпринимательства Беларуси:

Сегодня, в День Независимости, в день главного праздника страны мы проводим совместно с Фрунзенской администрацией Минска нашу акцию, фестиваль восточных единоборств. Под эгидой, опять же, нашей легенды взрастают, готовятся и становятся будущие чемпионы нашей страны. Визитная карточка клуба и в дальнейшем будет поддерживаться Республиканской конфедерацией предпринимательства, чтобы наш бренд, наша Беларусь всегда была прославлена не только в нашей стране, а и на всем континенте, во всем мире.