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Конькобежец Виталий Михайлов стал лучшим в масс-старте на этапе Кубка мира в Японии

24 ноября 2018 19:32
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Новости Беларуси. По итогам гонки белорус набрал 120 очков. Ближайший преследователь Михайлова, кореец Ум Чен Хо, заработал на 12 балов меньше, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Конькобежец Виталий Михайлов стал лучшим в масс-старте на этапе Кубка мира в Японии-1

Замкнул тройку лучших бельгиец Барт Свингс.

Конькобежец Виталий Михайлов стал лучшим в масс-старте на этапе Кубка мира в Японии-4

В этой дисциплине принимал участие и еще один наш представитель. Алексей Кирпичник показал шестой результат. Всего в масс-старте участие приняли 16 конькобежцев.

# Зимние виды спорта # Виталий Михайлов # Барт Свингс # Фотофакт

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