Конькобежец Виталий Михайлов стал лучшим в масс-старте на этапе Кубка мира в Японии

Новости Беларуси. По итогам гонки белорус набрал 120 очков. Ближайший преследователь Михайлова, кореец Ум Чен Хо, заработал на 12 балов меньше, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В этой дисциплине принимал участие и еще один наш представитель. Алексей Кирпичник показал шестой результат. Всего в масс-старте участие приняли 16 конькобежцев.