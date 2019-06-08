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Первый семейный фестиваль хоккея на траве проходит в Беларуси. Что говорят участники и организаторы

08 июня 2019 19:37
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Новости Беларуси. Жара в июне – не повод отказаться от клюшки. 9 июня это продемонстрировали более 300 человек: все они участники первого семейного фестиваля хоккея на траве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый семейный фестиваль хоккея на траве проходит в Беларуси. Что говорят участники и организаторы-1

Как понятно из названия, для белорусов этот формат в новинку. Но в Европе опыт проведения таких соревнований уже есть.

Первый семейный фестиваль хоккея на траве проходит в Беларуси. Что говорят участники и организаторы-4

Игорь Шишков, заместитель председателя Белорусской федерации хоккея на траве:
Мы посмотрели, как это делается за рубежом, и решили попробовать сделать у нас, в Беларуси. Пока еще комом получается первый блин. Но я думаю, сейчас ребята и родители войдут во вкус и ближе к концу фестиваля будет все красиво, все четко.

Первый семейный фестиваль хоккея на траве проходит в Беларуси. Что говорят участники и организаторы-7

В программе фестиваля четыре турнира:  два детских для мальчиков и девочек от 8 до 11 лет, а также соревнования для родителей и ветеранов хоккея на траве. Соревноваться пришли целыми семьями, и времени поболеть за всех хватило.

Первый семейный фестиваль хоккея на траве проходит в Беларуси. Что говорят участники и организаторы-10

Денис Глазунов, участник соревнований:
Замечательный формат. В первый раз с этим сталкиваюсь, и очень здорово. Особенно когда игры у родителей и детей не совпадают по времени. То есть они на нас смотрят, мы на них, болеем. Замечательно. Мы сейчас сыграли, конечно с ветеранами, очень опытными. Видно было, у них это как разминка какая-то. А для нас это была борьба не на жизнь, а на смерть.

Первый семейный фестиваль хоккея на траве проходит в Беларуси. Что говорят участники и организаторы-13

Первый семейный фестиваль стал пробой пера для организаторов, однако планируется, что мероприятия подобного формата станут традицией. Причем не только в Минске, но и других городах  Беларуси.

# Хоккей Беларуси # Игорь Шишков # Денис Глазунов # Фотофакт

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