Юрий Шевцов рассказал, какой будет стратегия сборной Беларуси в игре с Боснией и Герцеговиной

Новости Беларуси. Чемпионат Европы по гандболу-2020 среди мужчин пройдет в Австрии, Норвегии и Швеции, а за главный трофей турнира впервые поспорят 24 сборные, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

До завершения квалификации нашей национальной команде предстоит провести еще две игры. Пока подопечные Юрия Шевцова с четырьмя очками располагаются на третьей позиции в группе. Для гарантированного выхода в финальную часть турнира нужно занять первое или второе место в квартете.

Юрий Шевцов, главный тренер мужской сборной Беларуси по гандболу:

Обратить внимание на балканцев? Обратить внимание на свою игру. Мы довольно удачно играли дома. Мы выигрывали всю игру, потом сами сделали ошибки, и боснийцы нас наказали. Поэтому мы проиграли на собственных ошибках.

Основной анализ, основная стратегия – обратить внимание на собственную игру. Наша главная задача – пройти на чемпионат Европы. Это важнейшая наша задача. Для этого нам нужно выигрывать у Боснии.