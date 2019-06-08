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Юрий Шевцов рассказал, какой будет стратегия сборной Беларуси в игре с Боснией и Герцеговиной

08 июня 2019 19:04
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Новости Беларуси. Чемпионат Европы по гандболу-2020 среди мужчин пройдет в Австрии, Норвегии и Швеции, а  за  главный трофей турнира  впервые поспорят 24 сборные, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юрий Шевцов рассказал, какой будет стратегия сборной Беларуси в игре с Боснией и Герцеговиной-1

До завершения квалификации нашей национальной команде предстоит провести еще две игры. Пока подопечные Юрия Шевцова с четырьмя очками располагаются на третьей позиции в группе. Для  гарантированного выхода в финальную часть турнира нужно занять первое или второе место в квартете.

12 июня парням Юрия Шевцова предстоит выездная игра со сборной Боснии и Герцеговины.

Юрий Шевцов рассказал, какой будет стратегия сборной Беларуси в игре с Боснией и Герцеговиной-4

Юрий Шевцов, главный тренер мужской сборной Беларуси по гандболу:
Обратить внимание на балканцев? Обратить внимание на свою игру. Мы довольно удачно играли дома. Мы выигрывали всю игру, потом сами сделали ошибки, и боснийцы нас наказали. Поэтому мы проиграли на собственных ошибках.

Основной анализ, основная стратегия – обратить внимание на собственную игру. Наша главная задача – пройти на чемпионат Европы. Это важнейшая наша задача. Для этого нам нужно выигрывать у Боснии.

Юрий Шевцов рассказал, какой будет стратегия сборной Беларуси в игре с Боснией и Герцеговиной-7

В заключительной игре отбора сборная Беларуси 16 июня примет команду Финляндии. Матч пройдет в брестском Дворце спорта  «Виктория», начало в 19:00.

# Гандбол # Юрий Шевцов # Фотофакт

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