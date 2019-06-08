«Детям нравится»: финальный этап областного «Кожаного мяча» проходит в Гомеле

Сергей Малаев, тренер (Добрушский район): Детям нравится. Начали играть, и понравилось девочкам. Это пятый класс, четвертые классы играют. Проводятся чемпионаты мира, Европы уже по футболу. Это наши будущие звезды.

Павел Старосветский, организатор соревнований, заместитель начальника комитета спорта и туризма Гомельского облисполкома:

Именно эти соревнования служат для того, чтобы тренеры и специалисты среднего, начального звена подготовки именно спортивного резерва могли посмотреть и отобрать для прохождения дальнейшего обучения уже в спортивных учреждениях. Но, на мой взгляд, это то место, где дети могут не только проявить себя в спорте, но и найти друзей, получить дополнительное общение со сверстниками.