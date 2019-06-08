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«Детям нравится»: финальный этап областного «Кожаного мяча» проходит в Гомеле

08 июня 2019 19:31
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Новости Беларуси. В Гомеле проходит финальный этап областных соревнований «Кожаный мяч» на призы Президентского спортивного клуба. В них принимают участие девочки 2008-2010 годов рождения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Детям нравится»: финальный этап областного «Кожаного мяча» проходит в Гомеле-1

В финал пробились пять лучших команд области – из Брагинского, Добрушского, Житковичского, Калинковического районов и центрального района Гомеля. Лучший коллектив по итогам однокругового турнира продолжит выступление на финальном, республиканском этапе.

«Детям нравится»: финальный этап областного «Кожаного мяча» проходит в Гомеле-4

Сергей Малаев, тренер (Добрушский район):
Детям нравится. Начали играть, и понравилось девочкам. Это пятый класс, четвертые классы играют. Проводятся чемпионаты мира, Европы уже по футболу. Это наши будущие звезды.

«Детям нравится»: финальный этап областного «Кожаного мяча» проходит в Гомеле-7

Павел Старосветский, организатор соревнований, заместитель начальника комитета спорта и туризма Гомельского облисполкома:
Именно эти соревнования служат для того, чтобы тренеры и специалисты среднего, начального звена подготовки именно спортивного резерва могли посмотреть и отобрать для прохождения дальнейшего обучения уже в спортивных учреждениях. Но, на мой взгляд, это то место, где дети могут не только проявить себя в спорте, но и найти друзей, получить дополнительное общение со сверстниками.

«Детям нравится»: финальный этап областного «Кожаного мяча» проходит в Гомеле-10

Соревнования в Гомеле завершатся уже 9 июня.

«Детям нравится»: финальный этап областного «Кожаного мяча» проходит в Гомеле-13

# Футбол Беларуси # Сергей Малаев # Павел Старосветский # Фотофакт

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