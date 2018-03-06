Екатерина Галкина о Дворце художественной гимнастики: «Не верится, что это всё наше, здесь есть просто всё»

Новости Беларуси. В Минске торжественно открыли Республиканский центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске торжественно открыли Республиканский центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Екатерина Галкина, член Национальной сборной Беларуси по художественной гимнастике:
Мы это событие ждали очень давно и не верится, что это все наше. И мы будем тут тренироваться, здесь есть просто все для тренировок, есть общежитие, где будут жить приезжие, есть столовая, медицинские кабинеты, комната отдыха, бассейн, хамамы, бани. Поэтому, есть все в полной мере для тренировок.
Решение о строительстве центра было принято Президентом. Александр Лукашенко трудился здесь на республиканском субботнике: бетонировал полы в залах хореографии. Знаковый объект построили за полтора года. Активнее всего работы здесь велись с осени 2016.
Алина Кабаева на открытии Дворца художественной гимнастики: «Для меня большая честь находиться здесь»
Дворец художественной гимнастики в Минске открыт. Кадры с церемонии