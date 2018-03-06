В Минске откроют Дворец художественной гимнастики: чем уникален комплекс

В церемонии примут участие многие известные спортсмены, приглашение также получил глава Европейского союза гимнастики Фарид Гаибов. Центр оснащен всем необходимым для развития самого грациозного вида спорта. Комплекс разместился на проспекте Победителей.

Здесь есть два тренировочных и несколько хореографических залов, классы аэробики, группы начальной подготовки, бассейн, сауны, тренажерный зал, гостиничный блок. Все это будет использоваться и при подготовке ко II Европейским играм как тренировочная база.

Решение о строительстве центра было принято Президентом. Александр Лукашенко трудился здесь на республиканском субботнике: бетонировал монолитные полы в залах хореографии. Знаковый объект построили за полтора года. Активнее всего работы здесь велись с осени 2016.