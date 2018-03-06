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В Минске откроют Дворец художественной гимнастики: чем уникален комплекс

06 марта 2018 07:43
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Новости Беларуси. Дворец художественной гимнастики торжественно откроют 6 марта в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В церемонии примут участие многие известные спортсмены, приглашение также получил глава Европейского союза гимнастики Фарид Гаибов. Центр оснащен всем необходимым для развития самого грациозного вида спорта. Комплекс разместился на проспекте Победителей.

В Минске откроют Дворец художественной гимнастики: чем уникален комплекс-1

В Минске откроют Дворец художественной гимнастики: чем уникален комплекс-3

Здесь есть два тренировочных и несколько хореографических залов, классы аэробики, группы начальной подготовки, бассейн, сауны, тренажерный зал, гостиничный блок. Все это будет использоваться и при подготовке ко II Европейским играм как тренировочная база.

Решение о строительстве центра было принято Президентом. Александр Лукашенко трудился здесь на республиканском субботнике: бетонировал монолитные полы в залах хореографии. Знаковый объект построили за полтора года. Активнее всего работы здесь велись с осени 2016.

# Художественная гимнастика # Фотофакт

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