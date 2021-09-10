Минское «Динамо» проиграло «Автомобилисту» в стартовом домашнем матче КХЛ

Фаворитами были россияне. Достаточно взглянуть на статистику. Ранее оппоненты выясняли отношения 24 раза. И почти всегда сильнее были россияне. Однако этот чемпионат «Автомобилист» начал с двух неожиданных осечек, так что минчане вполне могли сыграть на этом.

В первом периоде была равная борьба. Забросить имели шансы как одни, так и вторые. И все-таки более опасно в атаке действовали гости. Однако за 20 минут стартовые нули так и не изменились.