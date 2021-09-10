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Минское «Динамо» проиграло «Автомобилисту» в стартовом домашнем матче КХЛ

10 сентября 2021 20:39
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Новости Беларуси. Минское хоккейное «Динамо» сыграло первый домашний поединок в чемпионате КХЛ. «Зубры» мерились силами с «Автомобилистом», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» проиграло «Автомобилисту» в стартовом домашнем матче КХЛ-1

Фаворитами были россияне. Достаточно взглянуть на статистику. Ранее оппоненты выясняли отношения 24 раза. И почти всегда сильнее были россияне. Однако этот чемпионат «Автомобилист» начал с двух неожиданных осечек, так что минчане вполне могли сыграть на этом.

В первом периоде была равная борьба. Забросить имели шансы как одни, так и вторые. И все-таки более опасно в атаке действовали гости. Однако за 20 минут стартовые нули так и не изменились.

Вот финальный результата матча.

Минское «Динамо» проиграло «Автомобилисту» в стартовом домашнем матче КХЛ-4

Следующий раз «Динамо» предстанет перед своими болельщиками в воскресенье, 12 сентября.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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