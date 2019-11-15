Илья Ивашко вышел в четвёртый круг турнира в Финляндии

Новости Беларуси. Илья Ивашко успешно движется по турнирной сетке теннисного турнира категории «Челендж» в Финляндии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорус вышел уже в четвертый круг соревнований.
Новости Беларуси. Илья Ивашко успешно движется по турнирной сетке теннисного турнира категории «Челендж» в Финляндии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорус вышел уже в четвертый круг соревнований.
В поединке предыдущего тура наш спортсмен в двух сетах был сильнее представителя Франции – Александра Мюллера – 6:4, 6:3.
Следующим оппонентом нашего теннисиста будет хозяин кортов, финн Харри Хелиоваара, который занимает 675-е место в мировом рейтинге. Для сравнения: Ивашко идет 138-м.