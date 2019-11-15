Прямой эфир

Илья Ивашко вышел в четвёртый круг турнира в Финляндии

15 ноября 2019 10:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Илья Ивашко успешно движется по турнирной сетке теннисного турнира категории «Челендж» в Финляндии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорус вышел уже в четвертый круг соревнований.

Илья Ивашко вышел в четвёртый круг турнира в Финляндии-1

В поединке предыдущего тура наш спортсмен в двух сетах был сильнее представителя Франции – Александра Мюллера – 6:4, 6:3.

Илья Ивашко вышел в четвёртый круг турнира в Финляндии-4

Следующим оппонентом нашего теннисиста будет хозяин кортов, финн Харри Хелиоваара, который занимает 675-е место в мировом рейтинге. Для сравнения: Ивашко идет 138-м.

# Теннис # Илья Ивашко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лига чемпионов. Солигорский «Шахтёр» был сильнее финнов из «Валепа»
15 ноября 2019 09:57

Лига чемпионов. Солигорский «Шахтёр» был сильнее финнов из «Валепа»

Участница теннисного турнира «Кубок Павлова» в Минске: «Каждый год здесь очень сильный состав»
14 ноября 2019 20:46

Участница теннисного турнира «Кубок Павлова» в Минске: «Каждый год здесь очень сильный состав»

Ольга Власова: «Самое сложное в моей работе – это терпение»
14 ноября 2019 15:03

Ольга Власова: «Самое сложное в моей работе – это терпение»