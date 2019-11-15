«Юность» обыграла «Динамо-Молодечно» на чемпионате Беларуси

Как и подобает соседям по турнирной таблице, поединок выдался сверхупорным. Соперники доигрались до серии послематчевых бросков. А основное время поединка завершилось вничью.

Счет на 37-й минуте открыл Степанов. Однако спустя всего 2 минуты Зубрицкий восстановил паритет. Больше заброшенных шайб не было. Причем ни как в третьем периоде, ни в овертайме. Ну а штрафные броски более мастеровито исполнили минчане. Они реализовали три попытки. «Динамо» – ни одной. «Юность» сильнее – 2:1.