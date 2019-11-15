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«Юность» обыграла «Динамо-Молодечно» на чемпионате Беларуси

15 ноября 2019 10:10
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Новости Беларуси. «Юность» обыграла «Динамо-Молодечно» в центральном матче очередного игрового дня чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Юность» обыграла «Динамо-Молодечно» на чемпионате Беларуси-1

Как и подобает соседям по турнирной таблице, поединок выдался сверхупорным. Соперники доигрались до серии послематчевых бросков. А основное время поединка завершилось вничью.

Счет на 37-й минуте открыл Степанов. Однако спустя всего 2 минуты Зубрицкий восстановил паритет. Больше заброшенных шайб не было. Причем ни как в третьем периоде, ни в овертайме. Ну а штрафные броски более мастеровито исполнили минчане. Они реализовали три попытки. «Динамо» – ни одной. «Юность» сильнее – 2:1.

«Юность» обыграла «Динамо-Молодечно» на чемпионате Беларуси-4

Из других результатов тура следует отметить осечку «Шахтера». Причем горняки уступили скромному «Могилеву». А вот жлобинский «Металлург» оппонента переиграл уверенно.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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