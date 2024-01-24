Егора Шаранговича признали второй звездой матча в НХЛ

Егор Шарангович продолжает результативную игру в сильнейшей хоккейной лиге мира. Сегодня, 24 января, в очередном матче НХЛ «Калгари» дома играл с «Сент-Луисом», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус отличился голом, а также сделал ассист. Но хозяевам действия белорусского форварда одержать победу не помогли. «Огоньки» уступили со счетом 3:4. Хотя по ходу противостояния лидировали с преимуществом в несколько шайб. По итогам дуэли Егора признали второй звездой.

Также в НХЛ на лед выходил и Алексей Протас. Его «Вашингтон» проиграл «Миннесоте» – 3:5. Белорус бомбардирских баллов не набрал. Таким образом, он провел уже 11 дуэлей подряд без результативных действий.