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Юлия Перепёхина проиграла в одиночном разряде юниорского Открытого чемпионата Австралии

23 января 2024 19:53
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Продолжается розыгрыш юниорского Открытого чемпионата Австралии. Юная белоруска Юлия Перепехина и представительница Казахстана Асылжан Арыстанбекова вышли в четвертьфинал парного разряда, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юлия Перепёхина проиграла в одиночном разряде юниорского Открытого чемпионата Австралии-1

Дуэт обыграл японок Киношита – Сонобе. Матч получился упорным. Сначала теннисистки обменялись выигранными партиями, а после все решилось на супер тай-брейке. В 1/4 белорусско-казахстанский дуэт встретится со вторыми сеянными британками – Клугман – Минге.

Отметим, 15-летняя белоруска во вторник, 23 января, также провела матч и в одиночном разряде. К сожалению, во втором круге Юлия проиграла.

# Теннис # Юлия Перепехина

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