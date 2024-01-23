Юлия Перепёхина проиграла в одиночном разряде юниорского Открытого чемпионата Австралии

Продолжается розыгрыш юниорского Открытого чемпионата Австралии. Юная белоруска Юлия Перепехина и представительница Казахстана Асылжан Арыстанбекова вышли в четвертьфинал парного разряда, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дуэт обыграл японок Киношита – Сонобе. Матч получился упорным. Сначала теннисистки обменялись выигранными партиями, а после все решилось на супер тай-брейке. В 1/4 белорусско-казахстанский дуэт встретится со вторыми сеянными британками – Клугман – Минге.

Отметим, 15-летняя белоруска во вторник, 23 января, также провела матч и в одиночном разряде. К сожалению, во втором круге Юлия проиграла.