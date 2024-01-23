Могилёвский «Машека» уступил «Виктору» в матче гандбольной SЕHА-лиги

Команды являются соседями в группе Б. Сегодня белорусская дружина имела возможность сместить оппонента с третьей строчки. Но для этого нужна была победа. Лучшим игроком в составе проигравших стал Арсений Копаев. В эти минуты матч в рамках турнира проводит лидер группы А «Мешков-Брест». Наши парни принимают «Пермских медведей».