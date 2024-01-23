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Могилёвский «Машека» уступил «Виктору» в матче гандбольной SЕHА-лиги

23 января 2024 19:54
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Могилевский «Машека» уступил «Виктору» в домашней игре девятого тура гандбольной SЕHА-лиги, итоговый счет – 25:30, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Могилёвский «Машека» уступил «Виктору» в матче гандбольной SЕHА-лиги-1

Команды являются соседями в группе Б. Сегодня белорусская дружина имела возможность сместить оппонента с третьей строчки. Но для этого нужна была победа. Лучшим игроком в составе проигравших стал Арсений Копаев. В эти минуты матч в рамках турнира проводит лидер группы А «Мешков-Брест». Наши парни принимают «Пермских медведей».

# Гандбол

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