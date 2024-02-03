В Минске стартовал Кубок Дружбы – промежуточные результаты футбольного турнира

Кубок Дружбы вернулся! Второй этап футбольного турнира, в котором принимают участие воспитанники Академии АБФФ и «Зенита», сегодня, 3 февраля, стартовал в столице, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом матче дня встретились дружины, составленные из игроков 2009 года рождения. Стартовый отрезок остался безголевым. Во втором гости вышли вперед, однако Максим Карпович сумел сравнять цифры на табло. Но до финальной сирены футболисты «Зенита» еще раз поразили ворота соперника и праздновали итоговую победу – 2:1.