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В Минске стартовал Кубок Дружбы – промежуточные результаты футбольного турнира

03 февраля 2024 11:52
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Кубок Дружбы вернулся! Второй этап футбольного турнира, в котором принимают участие воспитанники Академии АБФФ и «Зенита», сегодня, 3 февраля, стартовал в столице, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске стартовал Кубок Дружбы – промежуточные результаты футбольного турнира-1

В первом матче дня встретились дружины, составленные из игроков 2009 года рождения. Стартовый отрезок остался безголевым. Во втором гости вышли вперед, однако Максим Карпович сумел сравнять цифры на табло. Но до финальной сирены футболисты «Зенита» еще раз поразили ворота соперника и праздновали итоговую победу – 2:1.

# Футбол

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