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Арина Соболенко вышла в третий круг турнира категории 1000 в Майами

23 марта 2024 13:26
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Арина Соболенко вышла в третий круг турнира категории 1 000 в американском Майами. В матче 1/32 финала вторая ракетка мира обыграла в двух партиях испанскую теннисистку Паулу Бадосу, которая занимает 80-е место в мировом рейтинге, – 6:4, 6:3, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко вышла в третий круг турнира категории 1000 в Майами-1

Далее Соболенко будет соперничать с украинкой Ангелиной Калининой. Также в 1/16 финала пробилась еще одна белоруска – Виктория Азаренко, которая во втором раунде была сильнее американской теннисистки Пейтон Стернс – 7:5, 3:6, 6:4. И сегодня поздно вечером встретится с китаянкой Синьвэнь Жен. Напомним, Азаренко трижды выигрывала турнир в Майами.

# Теннис # Арина Соболенко # Виктория Азаренко

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