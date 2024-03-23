Арина Соболенко вышла в третий круг турнира категории 1000 в Майами

Арина Соболенко вышла в третий круг турнира категории 1 000 в американском Майами. В матче 1/32 финала вторая ракетка мира обыграла в двух партиях испанскую теннисистку Паулу Бадосу, которая занимает 80-е место в мировом рейтинге, – 6:4, 6:3, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Далее Соболенко будет соперничать с украинкой Ангелиной Калининой. Также в 1/16 финала пробилась еще одна белоруска – Виктория Азаренко, которая во втором раунде была сильнее американской теннисистки Пейтон Стернс – 7:5, 3:6, 6:4. И сегодня поздно вечером встретится с китаянкой Синьвэнь Жен. Напомним, Азаренко трижды выигрывала турнир в Майами.