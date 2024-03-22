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Азаренко о матче против Пейтон Стернс: я не показала свой лучший теннис, но эта игра была очень важна для меня

22 марта 2024 20:25
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Виктория Азаренко вышла в третий раунд теннисного турнира категории 1000 в Майами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Азаренко о матче против Пейтон Стернс: я не показала свой лучший теннис, но эта игра была очень важна для меня-1

Во втором круге белоруска в трехсетовом поединке одержала победу над американкой Пейтон Стернс – 7:5: 3:6, 6:4. Матч выдался упорным и напряженным. Игра продолжалась 2 часа 47 минут.

Виктория Азаренко, белорусская теннисистка:
Спасибо всем, кто пришел и поддержал меня. Спасибо за прекрасную атмосферу в таких непростых условиях. Я очень рассчитывала на поддержку, у меня много друзей сегодня на трибунах. Должна сказать, что в этом матче было все. Может, я не показала свой лучший теннис, но эта игра была очень важна для меня. Нужно было найти рецепт победы. Я говорила себе: ты должна продолжать пытаться, продолжать оказывать давление, искать новые возможности. И у меня получилось. Я горда этим.

Азаренко о матче против Пейтон Стернс: я не показала свой лучший теннис, но эта игра была очень важна для меня-4

Следующей соперницей Азаренко будет представительница Китая Циньвэнь Чжэн. Начало матча между второй ракеткой мира Ариной Соболенко и испанкой Паулой Бадосой откладывается из-за дождя.

# Теннис # Виктория Азаренко # Арина Соболенко

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