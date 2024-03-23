Хоккеисты «Бреста» стали последними полуфиналистами Кубка Президента

Команды выдали самую продолжительную серию первого раунда плей-офф. И к седьмому матчу обороты не сбавили. Счет в матче был открыт на старте второй трети хоккеистами «Бреста» – вперед свою команду вывел Федор Качан. На ответ «медведям» потребовались всего три минуты, цифры на табло сравнял Ахмед Гимбатов. Больше в основное время ни одной из команд не удалось поразить ворота друг друга. Первый овертайм также не выявил победителя, и только во втором дополнительном отрезке Юрий Веремеенко принес своей команде победу – 2:1 в матче и 4:3 в серии. «Брест» впервые в истории клуба вышел в полуфинал Кубка Президента.