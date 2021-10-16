«Первый старт после нашего карантина». Белорусские фигуристы выступили на международном турнире в Минске

Кроме наших спортсменов, участие в нем принимают еще шесть стран: Россия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Казахстан, Украина и Эстония. 16 октября в борьбу за медали включились пары, выступающие в танцах на льду.

В предфинальный день турнира они демонстрировали короткую программу. Свое мастерство показывали фигуристы всех возрастов: дети, юниоры и взрослые спортсмены. Среди которых были и члены национальной сборной нашей страны. Белорусы Виктория Семенюк и Илья Юхимук представили яркую программу, что не могло не отразиться на итоговом результате.

Илья Юхимук, спортсмен национальной сборной по фигурному катанию:

Остались довольны с учетом того, что в любом случае есть какие-то небольшие погрешности, которые по ходу сезона будут исправляться. Но, в общем, что мы хотели показать, мы сделали. Получилась досадная ситуация с ковидом на отборе, и мы не смогли отобраться на Олимпиаду. И это как бы первый старт после нашего карантина. И в любом случае нам нужно набирать баллы на чемпионат мира, чтобы туда как минимум поехать.

Борьба за места на пьедестале продолжится 17 октября. В последний день соревнований фигуристы покажут произвольную программу, после которой и будет определен победитель.