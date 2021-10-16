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Виктория Азаренко: «Были моменты, когда хотелось что-то привнести в свою игру, но я не всегда понимала, что»

16 октября 2021 17:37
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Новости Беларуси. Виктория Азаренко вышла в финал крупного теннисного турнира категории 1 000 в Индиан-Уэллсе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На то, чтобы пройти представительницу Латвии, белоруска затратила без малого 2,5 часа.  

Виктория Азаренко: «Были моменты, когда хотелось что-то привнести в свою игру, но я не всегда понимала, что»-1

К слову, именно Елена Остапенко «взяла» первый сет – 6:3. Но Азаренко прибавляет, и инициатива переходит к ней. Во второй партии сильнее уже она – 6:3. В заключительном отрезке девушки демонстрировали равный теннис. В решающий момент белоруска победила – 7:5. Для нее матч с Остапенко стал первым трехсетовым на данном турнире. Кроме того, впервые в сезоне Азаренко победила, отдав первый сет.  

Виктория Азаренко: «Были моменты, когда хотелось что-то привнести в свою игру, но я не всегда понимала, что»-4

Виктория Азаренко, финалистка турнира:  
Для меня это сложный сезон. Иногда физически не удавалось прибавить, еще побороться, и это очень расстраивало. Потом были моменты, когда хотелось что-то привнести в свою игру, но я не всегда понимала, что. В этом сезоне было много поисков, шагов в неизвестность. Сейчас все немного устаканилось, появилась структура. Это не облегчает задачу, но немного проясняет, что нужно делать. Я не трачу на это лишнюю энергию и могу сосредоточиться на борьбе за каждый мяч.  

Виктория Азаренко: «Были моменты, когда хотелось что-то привнести в свою игру, но я не всегда понимала, что»-7

В финале Азаренко померится силами с испанкой Паулой Бадосой Хиберт. Дуэль ориентировочно начнется 17 октября в 21:00. Белоруска уже гарантировала себе возвращение в топ-30. А если возьмет титул, то попадет в топ-20. В послужном списке нашей спортсменки есть две виктории в Индиан-Уэллсе.  

# Теннис # Виктория Азаренко # Елена Остапенко # Паула Бадоса # Фотофакт

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