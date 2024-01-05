Егор Шарангович закинул шайбу в матче чемпионата НХЛ

«Пламенные» сожгли «хищников» – 6:3. Наш форвард вначале заработал ассист, а затем, под занавес противостояния, забросил и сам, установив окончательные цифры. Белорус действовал во втором звене, провел на площадке больше всех времени из нападающих – 21 минуту и 33 секунды – и завершил противостояние с показателем полезности ноль. Таким образом, в сезоне у Шаранговича стало 25 результативных действий. А «Калгари» берет третью викторию кряду и сокращает отрыв от плей-офф до одного очка.