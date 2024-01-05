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Егор Шарангович закинул шайбу в матче чемпионата НХЛ

05 января 2024 12:39
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Шестиматчевая серия без очков прервана. Егор Шарангович принял самое непосредственное участие в победе «Калгари» над «Нешвиллом» в одном из матчей чемпионата НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Егор Шарангович закинул шайбу в матче чемпионата НХЛ-1

«Пламенные» сожгли «хищников» – 6:3. Наш форвард вначале заработал ассист, а затем, под занавес противостояния, забросил и сам, установив окончательные цифры. Белорус действовал во втором звене, провел на площадке больше всех времени из нападающих – 21 минуту и 33 секунды – и завершил противостояние с показателем полезности ноль. Таким образом, в сезоне у Шаранговича стало 25 результативных действий. А «Калгари» берет третью викторию кряду и сокращает отрыв от плей-офф до одного очка.

# Хоккей # Егор Шарангович

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