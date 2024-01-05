Азаренко обыграла латвийскую теннисистку и вышла в полуфинал турнира в Брисбене

Виктория Азаренко вышла в полуфинал теннисного полутысячника в Брисбене. В поединке 1/4 она сломила сопротивление Елены Остапенко из Латвии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

До этого в очных встречах лидировала наша спортсменка – 2:0. Но в мировом рейтинге выше практически в два раза располагалась оппонентка. Выяснение отношений растянулось на 2,5 часа. Но в итоге сильнее была Азаренко – 6:3, 3:6, 7:5.