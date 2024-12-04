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Егор Шарангович забросил 90-ю шайбу в НХЛ

04 декабря 2024 11:39
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Егор Шарангович забросил 90-ю шайбу в НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». А клуб за который он выступает «Калгари» дома взял верх над «Коламбусом» – 3:0 в регулярном чемпионате.

Белорусский нападающий выходил на лед во втором звене и поразил пустые ворота соперников за 20 секунд до финальной сирены. Айстайм земляка составил почти 18 минут. Егор также совершил 1 перехват, выиграл единственное вбрасывание и закончил встречу с показателем полезности +1. Гол в ворота «Коламбуса» стал для Шаранговича 90-м в регулярных чемпионатах лиги, это третий показатель среди всех белорусов вслед за Михаилом Грабовским и Андреем Костицыным.

# Хоккей

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