Егор Шарангович забросил 90-ю шайбу в НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». А клуб за который он выступает «Калгари» дома взял верх над «Коламбусом» – 3:0 в регулярном чемпионате.

Белорусский нападающий выходил на лед во втором звене и поразил пустые ворота соперников за 20 секунд до финальной сирены. Айстайм земляка составил почти 18 минут. Егор также совершил 1 перехват, выиграл единственное вбрасывание и закончил встречу с показателем полезности +1. Гол в ворота «Коламбуса» стал для Шаранговича 90-м в регулярных чемпионатах лиги, это третий показатель среди всех белорусов вслед за Михаилом Грабовским и Андреем Костицыным.