Женская молодёжная сборная Беларуси по футболу преодолела первый отборочный этап ЧЕ-2025

Подопечные Владимира Шиндикова в заключительном поединке группового этапа разобрались с основными конкурентками, сверстницами из Албании. Белоруски одержали победу со счетом 2:1. Первый гол на 27-й минуте забила Анна Пуцыкович. На 83-й Анастасия Ковалева увеличила преимущество. Правда, на исходе матча хозяйки турнира отквитали один мяч филигранным ударом со штрафного. Но наша команда удержала перевес и оформила викторию. Белорусская сборная заняла первое место в группе – в активе отечественных футболисток три победы и максимальные 9 баллов. Будущей весной во втором раунде континентального первенства женская молодежная сборная нашей страны выступит в лиге А. Жеребьевка следующего этапа квалификации пройдет 6-го декабря.