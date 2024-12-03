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Женская молодёжная сборная Беларуси по футболу преодолела первый отборочный этап ЧЕ-2025

03 декабря 2024 18:34
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Женская молодежная сборная Беларуси по футболу успешно преодолела первый отборочный этап чемпионата Европы-2025, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Женская молодёжная сборная Беларуси по футболу преодолела первый отборочный этап ЧЕ-2025-1

Подопечные Владимира Шиндикова в заключительном поединке группового этапа разобрались с основными конкурентками, сверстницами из Албании. Белоруски одержали победу со счетом 2:1. Первый гол на 27-й минуте забила Анна Пуцыкович. На 83-й Анастасия Ковалева увеличила преимущество. Правда, на исходе матча хозяйки турнира отквитали один мяч филигранным ударом со штрафного. Но наша команда удержала перевес и оформила викторию. Белорусская сборная заняла первое место в группе – в активе отечественных футболисток три победы и максимальные 9 баллов. Будущей весной во втором раунде континентального первенства женская молодежная сборная нашей страны выступит в лиге А. Жеребьевка следующего этапа квалификации пройдет 6-го декабря.

# Футбол

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