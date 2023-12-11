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Егор Шарангович вновь стал лучшим игроком недели по мнению болельщиков

11 декабря 2023 15:35
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Лучший игрок недели определился в голосовании болельщиков «Калгари». Им вновь стал белорусский форвард Егор Шарангович, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Егор Шарангович вновь стал лучшим игроком недели по мнению болельщиков-1

За 7 дней он набрал три очка в четырех матчах, дважды забросив и отдав одну передачу. Напомним, результативность белоруса уже не первый раз оценивается поклонниками клуба. Лучшим игроком недели он признавался 28 ноября.

# Хоккей # Егор Шарангович # Фотофакт

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