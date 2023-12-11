Егор Шарангович вновь стал лучшим игроком недели по мнению болельщиков

Лучший игрок недели определился в голосовании болельщиков «Калгари». Им вновь стал белорусский форвард Егор Шарангович, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За 7 дней он набрал три очка в четырех матчах, дважды забросив и отдав одну передачу. Напомним, результативность белоруса уже не первый раз оценивается поклонниками клуба. Лучшим игроком недели он признавался 28 ноября.