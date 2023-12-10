250 участников из 5 стран! «Кубок Дружбы» в Минске собрал сильнейших фигуристов

Минск стал международной ареной для сильнейших фигуристов пяти стран, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ. «Кубок Дружбы» – соревнования, на которых выступило около 250 участников, причем среди маститых были и совсем юные дебютанты. О том, что невидимо всякому взгляду и не слышимо разному уху, расскажет Елизавета Рудник.

Фигурное катание по праву считается одним из красивейших видов спорта: яркие костюмы, изысканный макияж, отточенные и грациозные движения, роскошное музыкальное сопровождение. Согласитесь, такое сочетание мало кого способно оставить равнодушным. Здесь действительно сначала встречают по одежке. Любой спортсмен это понимает и старается придумать что-то выгодно отличающее его от конкурента. Платья-трансформеры, необычные гримы, новые элементы – важно запомниться не только зрителям, но и судьям. Также необходимо, чтобы костюм сочетался с музыкой, под которую выступает спортсмен.

Лидер нашей женской сборной Виктория Сафонова в этом сезоне в короткой программе катается под дерзкую композицию на английском языке – «Нас никогда не разлучат». Белоруска выступает в красивом черном комбинезоне. Блестящие вставки выгодно подчеркивают утонченную фигуру. Изюминкой являются интересные вырезы на левом плече и спине. Они добавляют образу романтичности.