250 участников из 5 стран! «Кубок Дружбы» в Минске собрал сильнейших фигуристов
Минск стал международной ареной для сильнейших фигуристов пяти стран, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ. «Кубок Дружбы» – соревнования, на которых выступило около 250 участников, причем среди маститых были и совсем юные дебютанты.
О том, что невидимо всякому взгляду и не слышимо разному уху, расскажет Елизавета Рудник.
Фигурное катание по праву считается одним из красивейших видов спорта: яркие костюмы, изысканный макияж, отточенные и грациозные движения, роскошное музыкальное сопровождение. Согласитесь, такое сочетание мало кого способно оставить равнодушным. Здесь действительно сначала встречают по одежке. Любой спортсмен это понимает и старается придумать что-то выгодно отличающее его от конкурента. Платья-трансформеры, необычные гримы, новые элементы – важно запомниться не только зрителям, но и судьям. Также необходимо, чтобы костюм сочетался с музыкой, под которую выступает спортсмен.
Лидер нашей женской сборной Виктория Сафонова в этом сезоне в короткой программе катается под дерзкую композицию на английском языке – «Нас никогда не разлучат». Белоруска выступает в красивом черном комбинезоне. Блестящие вставки выгодно подчеркивают утонченную фигуру. Изюминкой являются интересные вырезы на левом плече и спине. Они добавляют образу романтичности.
Виктория Сафонова, спортсменка сборной Беларуси по фигурному катанию:
Не было вариантов, что можно было взять, но потом как-то в один момент попалась эта музыка, решили попробовать меня немного в новом образе. Мы сразу же хотели сделать шорты именно, а не платье. Очень много раз их переделали, потому что никак не могли сделать хорошую посадку, с третьего раза, наверное, только получилось, чтобы все село идеально. У нас портниха шьет за ночь костюм.
Подробности в видео.