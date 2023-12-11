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НОК Беларуси прокомментировал решение МОК о выступлении спортсменов в нейтральном статусе на Олимпиаде

11 декабря 2023 13:49
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Мы приветствуем допуск к Играм в Париже белорусских спортсменов, однако принятое решение не удовлетворяет интересы нашего спортивного сообщества в полной мере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. НОК Беларуси прокомментировал решение Международного олимпийского комитета о выступлении белорусских спортсменов на предстоящих Играх в нейтральном статусе.

НОК Беларуси прокомментировал решение МОК о выступлении спортсменов в нейтральном статусе на Олимпиаде-1

Существующие строгие ограничения, включая участие в соревнованиях без национальных символов, ограниченное количество квалификационных соревнований, недопуск спортсменов, выступающих в командных видах – все эти условия по-прежнему являются крайне дискриминационными по отношению к атлетам нашей стран. Обращаем внимание, что не все Международные федерации руководствуются рекомендациями и решениями МОК, в частности, Международная ассоциация легкоатлетических федераций даже не пытается скрыть откровенно дискриминационную и политизированную позицию по отношению к нашим спортсменам.

НОК Беларуси прокомментировал решение МОК о выступлении спортсменов в нейтральном статусе на Олимпиаде-4

Как заявлялось ранее, НОК Беларуси будет руководствоваться, прежде всего, интересами самих спортсменов, а также будет продолжать работу по восстановлению справедливости и полноценному участию спортсменов во всех соревнованиях.

# Олимпиада 2024 # Фотофакт

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