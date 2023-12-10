Баскетбол 3x3 – тренд! О его задачах, планах и достижениях рассказала генсекретарь белорусской федерации

Что за этим стоит, какие задачи поставлены и чем можно гордится в отечественном баскетболе? Спросили генерального секретаря федерации Анастасию Маринину в студии программы «Спорттаймер» на СТВ.

В ракурсе отечественный баскетбол. К сожалению, Лига ВТБ, главный турнир сезона, идет у белорусов с большим минусом. Председатель федерации Максим Рыженков дал понять, что главный клуб страны «Минск» имеет большие прорехи в администрировании. А вот баскетбол 3 на 3 может похвастаться системными результатами, которые равны пьедесталам разных турниров. Кстати, мужскую сборную 3 на 3 сегодня тренирует новый главком из России.

Анастасия Маринина, генеральный секретарь Белорусской федерации баскетбола:

Мы всегда восхищаемся в первую очередь нашими спортсменами. Особенно когда они прогрессируют на различных уровнях. Но самое яркое событие – II Игры стран СНГ. Даже не потому, что были золотые медали, а была проделана огромная работа, чтобы получился такой хороший продукт, это была работа на протяжении полугода, над которой трудились и сотрудники Министерства спорта, и федерации, и Белспортобеспечение, огромное количество волонтеров.

Юлия Силипицкая:

А спортсмены когда будут в этом списке?

Анастасия Маринина:

Спортсмены, в 2019 году мы и начали подготовку команд к этим Играм стран СНГ. Они, на самом деле, жили на этой Palova Arena, чтобы показать такой результат. Вот эта слаженная командная работа не только спортсменов, а огромного количества всех, вплоть до уборщиц, которые каждый день мыли корты, чтобы они были чистые, комфортные, чтобы на них не было грязи, чтобы они не были скользкие. То есть каждый человек был в той или иной мере причастен к этой победе. Когда ребята выдали шикарный золотой матч, они играли уверенно, как говорят, «не на тоненького». Не оставили никаких сомнений в своем преимуществе, это была такая хорошая красивая точка. Смотришь – ребята-красавцы, девчонки – вообще умницы.

Новый главком – почему мужской сборной 3 на 3 был необходим этот шаг?

Юлия Силипицкая:

Раз мы уже начали с баскетбола 3 на 3, в течение года у парней мы видим медальный результат. Почему возник вопрос, чтобы им дать нового главкома?

Анастасия Маринина:

Наши девочки завоевали даже право участвовать в составе сильнейших команд квалификации к Олимпийским играм. И не попали только потому, что вышли на американок. Мужской баскетбол 3 на 3, да, это немного другое, это уже элитный вид спорта. Он более развит, нежели женский, на сегодня. И еще в прошлом году мы сделали такой пробный шаг, команда 3 на 3 в клубе «Минск». Но, к сожалению, что говорил Максим Владимирович в недавнем интервью, председатель федерации, что есть проблемы менеджмента, есть проблемы с финансами. Потихонечку этот проект перестал давать тот результат, на который мы в финале нацеливались. Почему? Потому что мы находимся в условиях международной изоляции. С командами классического баскетбола все очень сложно, потому что это большое количество людей, это очень затратные передвижения, сложно найти турниры. С баскетболом 3 на 3 все гораздо проще. Нет такого жесткого запрета – играют команды и Бразилии, и Сербии, и Казахстана. Это надо использовать. Шанс на победу есть у каждой команды, выходит сильнейший, и ты даже не сделаешь ставку на какую-то конкретную команду.

Юлия Силипицкая:

С чем была связана замена тренера или привлечение новых сил в тренерский штаб?