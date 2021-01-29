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Егор Шарангович вместе с «Нью-Джерси» проиграл «Филадельфии» в матче НХЛ

29 января 2021 13:25
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Новости Беларуси. В НХЛ прошел новый соревновательный день. На площадку выходил клуб «Нью-Джерси», цвета которого защищает Егор Шарангович, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Егор Шарангович вместе с «Нью-Джерси» проиграл «Филадельфии» в матче НХЛ-1

Присутствие нашего форварда не помогло. «Дьяволы» уступили «Филадельфии» – 1:3. При этом именно хозяева забросили первыми. Точный выстрел удался Сиверсону, но дальше дело не пошло. «Летчики» в первом же отрезке ликвидировали отставание, а в заключительной 20-минуте огорчили оппонента еще дважды. 3:1 – «Филадельфия» сильнее. 

Что до игры белоруса, то он был командирован в третье звено, провел на льду 8 минут и 25 секунд, выиграл одно вбрасывание из 7 и завершил встречу с показателем полезности -1.  

# Хоккей # Егор Шарангович # Дэймон Сиверсон # Фотофакт

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