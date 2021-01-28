Главный тренер «Гродно-93-ГрГУ» о поражении «Цмокам»: нам не хватает именно физической мощи

Новости Беларуси. Игрой резервных «Цмоков» и «Гродно-93-ГрГУ» стартовал 19-й тур чемпионата Беларуси по баскетболу. К этому матчу «драконы» подходили в статусе лидеров, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Команда набрала хороший ход: беспроигрышная серия насчитывает дюжину матчей, поэтому «Цмоки» закономерно находятся вверху таблицы. Гродненцы же замыкают шестерку лучших.

Встречу обе команды начали одинаково хорошо, гости какое-то время даже вели, однако затем «драконы» вспомнили про свой статус и завершили четверть с отрывом в 7 очков. В дальнейшем этот гандикап только увеличился: минчане в концовке каждой четверти выдавали мощный спурт. Как итог – 88:61. Однако главной звездой матча стал игрок «Гродно-93-ГрГУ» Тимур Дрюков. У него в активе 23 очка и 9 подборов.

Руслан Носенко, главный тренер «Гродно-93-ГрГУ»:

Физически мы немножко уступаем, скажем прямо – нам не хватает именно физической мощи. Даже по статистике посмотреть: первую половину мы еще даже подбор вравную сыграли, а вторую – мы уже подбор проиграли, это легкие очки, очки второго шанса. Пока мы не готовы еще сражаться, побеждать более сыгранную, опытную команду, даже если она такая же молодая, как и наша команда.