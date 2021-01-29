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«Юность» обыграла «Неман» в матче чемпионата Беларуси по хоккею

29 января 2021 13:00
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Новости Беларуси. «Юность» обыграла «Неман» в очередном матче чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Юность» обыграла «Неман» в матче чемпионата Беларуси по хоккею-1

По истечение 60 минут игры был зафиксирован футбольный счет 1:0. Причем гол случился еще в первом периоде. Отличился Андрей Антонов. Следует отметить, что в тот момент у хозяев было на два игрока больше. В оставшееся время приезжие хоккеисты попытались забросить, однако Сергей Большаков оформил шатаут.

«Юность» обыграла «Неман» в матче чемпионата Беларуси по хоккею-4

Обратим внимание на сражение в Молодечно, где дружины доигрались до серии буллитов.  

# Хоккей Беларуси # Андрей Антонов # Сергей Большаков # Фотофакт

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