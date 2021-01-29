«Юность» обыграла «Неман» в матче чемпионата Беларуси по хоккею

По истечение 60 минут игры был зафиксирован футбольный счет 1:0. Причем гол случился еще в первом периоде. Отличился Андрей Антонов. Следует отметить, что в тот момент у хозяев было на два игрока больше. В оставшееся время приезжие хоккеисты попытались забросить, однако Сергей Большаков оформил шатаут.