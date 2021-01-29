«Юность» обыграла «Неман» в матче чемпионата Беларуси по хоккею

Новости Беларуси. «Юность» обыграла «Неман» в очередном матче чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. «Юность» обыграла «Неман» в очередном матче чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
По истечение 60 минут игры был зафиксирован футбольный счет 1:0. Причем гол случился еще в первом периоде. Отличился Андрей Антонов. Следует отметить, что в тот момент у хозяев было на два игрока больше. В оставшееся время приезжие хоккеисты попытались забросить, однако Сергей Большаков оформил шатаут.
Обратим внимание на сражение в Молодечно, где дружины доигрались до серии буллитов.