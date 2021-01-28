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Стало известно, с кем сразится молодёжная сборная Беларуси в квалификации ЧЕ-2023 по футболу

28 января 2021 20:41
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Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по футболу узнала соперников по квалификации чемпионата Европы-2023, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наша команда была в четвертой корзине и по итогам жеребьевки попала в группу D, где сразится со сборными Португалии, Греции, Исландии, Кипра и Лихтенштейна.

Стало известно, с кем сразится молодёжная сборная Беларуси в квалификации ЧЕ-2023 по футболу -1

Девять победителей групп и лучшая команда из занявших второе место пройдут на Евро напрямую. Остальные обладатели вторых мест сыграют в раунде плей-офф.

Квалификация начнется уже в этом марте и завершится в июне 2022 года. Финальная же стадия чемпионата Европы по футболу среди молодежных команд состоится летом 2023 года в Румынии и Грузии.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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