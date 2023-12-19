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Егор Шарангович признан лучшим игроком недели НХЛ

19 декабря 2023 14:36
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Команда Егора Шаранговича «Калгари» одержала победу над «Флоридой» в чемпионате НХЛ со счетом 3:1, но белорусский нападающий не смог продлить голевую серию до шести игр, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Егор Шарангович признан лучшим игроком недели НХЛ-1

Таким образом, рекорды Кента Нильссона и Джо Маллена, которым удалось установить такие же голевые серии в первом сезоне в составе «Калгари», устояли. Что касается белорусского нападающего, в матче с Флоридой он провел на льду 20,5 минуты, совершил один перехват и закончил встречу с показателем полезности – 0.

Тем не менее зрительские симпатии остаются на стороне белоруса. Болельщики второй раз подряд и третий в сезоне назвали Егора лучшим игроком недели. Он выиграл голосование с огромным отрывом, набрав 83,5 % голосов.

# Хоккей # Егор Шарангович

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