Егор Шарангович признан лучшим игроком недели НХЛ

Команда Егора Шаранговича «Калгари» одержала победу над «Флоридой» в чемпионате НХЛ со счетом 3:1, но белорусский нападающий не смог продлить голевую серию до шести игр, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Таким образом, рекорды Кента Нильссона и Джо Маллена, которым удалось установить такие же голевые серии в первом сезоне в составе «Калгари», устояли. Что касается белорусского нападающего, в матче с Флоридой он провел на льду 20,5 минуты, совершил один перехват и закончил встречу с показателем полезности – 0.

Тем не менее зрительские симпатии остаются на стороне белоруса. Болельщики второй раз подряд и третий в сезоне назвали Егора лучшим игроком недели. Он выиграл голосование с огромным отрывом, набрав 83,5 % голосов.