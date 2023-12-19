Результаты игрового дня ЧБ по хоккею

Накануне в Гродно, Витебске и Солигорске возобновился чемпионат Беларуси по хоккею. «Витебск» на своей площадке принимал «Динамо-Молодечно», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Несмотря на существенную разницу в местоположении в таблице, поединок получился боевым. Хозяева все же победили (4:3) и набрали очки в пятом матче подряд.

В Гродно «Неман» встречался с оршанским «Локомотивом». Первый период был равным и завершился с ничейным счетом – 2:2, затем гродненцы в каждой последующей трети матча забросили по одной шайбе и выиграли – 4:2. «Неман» в турнирной таблице теперь занимает единоличное третье место.

Поединок солигорского «Шахтера» и жлобинского «Металлурга» завершил игровую программу дня. «Горняки» победили с сухим счетом – 3:0.