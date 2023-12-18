Тяжёлая атлетика. Итоги белорусов на отборочных стартах к Олимпийским играм

Напомним, чтобы попасть на Игры, спортсмену необходимо войти в топ-10 мирового рейтинга в своей весовой категории. А также принять участие минимум в пяти квалификационных турнирах. По итогам Гран-при в Катаре сейчас в заветном топе находятся трое белорусов: Евгений Тихонцов занимает пятое место в дисциплине до 102 килограммов, Эдуард Зезюлин находится на восьмой строчке в весе свыше 109 килограммов, а Петр Асаенок замыкает топ-10 в категории до 89 килограммов. Атлетам предстоит еще два квалификационных старта: февральский чемпионат Европы в Болгарии и апрельский Кубок мира в Таиланде.