Завершился международный турнир по плаванию на короткой воде «Кубок Владимира Сальникова»

В заключительный день белорусские атлеты остались без медалей. Илья Шиманович остановился в шаге от пьедестала на дистанции 200 метров брассом. Однако по итогам прошедшего старта в активе нашей команды две золотые награды и все на счету Шимановича. 17 декабря он был лучшим на стометровке брассом. А 16 декабря победил на дистанции вдвое короче. Причем в обоих случаях он установил новый рекорд турнира. А в заплыве на 50 метров брассом Шиманович показал результат выше, чем победитель прошедшего чемпионата Европы.