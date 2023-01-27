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В Раубичах продолжается пятый этап Кубка Содружества по биатлону

27 января 2023 09:23
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Новости Беларуси. Перенесемся в Раубичи. Там продолжается пятый этап Кубка Содружества по биатлону. Сильнейших определяют топовые спортсмены Беларуси и России. В расписании соревновательного дня – женский спринт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Раубичах продолжается пятый этап Кубка Содружества по биатлону-1

Светлана Андралович, корреспондент:
Доброе утро! Второй соревновательный день Кубка содружества по биатлону начался. На сегодня назначен красивый старт – не меньше. На дистанцию выйдут женщины, они пробегут 7,5 километра с двумя огневыми рубежами. Стоит сказать, что погода также не обошлась без сюрпризов – снег может доставить проблем девушкам на лыжне. Но температура воздуха довольно комфортная. Трибуны продолжают заполняться. Как у белорусок, так и у россиянок довольно внушительная группа поддержки.

В Раубичах продолжается пятый этап Кубка Содружества по биатлону-4

Что касается самой гонки, то в стартовом протоколе заявлено 28 спортсменок, шесть из которых представляют нашу страну. Конечно, особое внимание приковано к лидеру общего зачета Динаре Алимбековой-Смольской. Она выйдет на лыжню последней из фавориток под 23-м номером. Россиянка Наталья Гербулова, идущая в общем зачете второй, отправится на дистанцию под 22-м. Спортсменки готовы к яркой и красивой борьбе. 

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# Биатлон # Светлана Андралович # Динара Алимбекова-Смольская # Наталья Гербулова # Фотофакт

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