В Раубичах продолжается пятый этап Кубка Содружества по биатлону

Новости Беларуси. Перенесемся в Раубичи. Там продолжается пятый этап Кубка Содружества по биатлону. Сильнейших определяют топовые спортсмены Беларуси и России. В расписании соревновательного дня – женский спринт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Андралович, корреспондент:

Доброе утро! Второй соревновательный день Кубка содружества по биатлону начался. На сегодня назначен красивый старт – не меньше. На дистанцию выйдут женщины, они пробегут 7,5 километра с двумя огневыми рубежами. Стоит сказать, что погода также не обошлась без сюрпризов – снег может доставить проблем девушкам на лыжне. Но температура воздуха довольно комфортная. Трибуны продолжают заполняться. Как у белорусок, так и у россиянок довольно внушительная группа поддержки.