Минское «Динамо» всухую разгромило «Куньлунь» в КХЛ

Минское «Динамо» в гостях одержало убедительную победу над «Куньлунем» в Континентальной хоккейной лиге. Итоговый счет – 5:0 в пользу «зубров», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Счет открыл Виталий Пинчук на старте первого периода. Во второй 20-минутке Игорь Мартынов убежал в контратаку и легко переиграл голкипера «Куньлуня», удвоив цифры на табло. До ухода на перерыв свою первую шайбу в КХЛ забросил Даниил Сотишвили. В третьем отрезке отличился уже Ник Меркли. Для подопечных Вудкрофта это победа очень важна. После недавних неудач они потеряли место в зоне плей-офф Западной конференции. От «Северстали» отделяло всего два балла. Но благодаря виктории над «Куньлунем» сейчас у дружин равенство. Дальше минчанам предстоит дома встреча с «Торпедо».