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Минское «Динамо» всухую разгромило «Куньлунь» в КХЛ

26 января 2023 18:21
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Минское «Динамо» в гостях одержало убедительную победу над «Куньлунем» в Континентальной хоккейной лиге. Итоговый счет – 5:0 в пользу «зубров», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» всухую разгромило «Куньлунь» в КХЛ-1

Счет открыл Виталий Пинчук на старте первого периода. Во второй 20-минутке Игорь Мартынов убежал в контратаку и легко переиграл голкипера «Куньлуня», удвоив цифры на табло. До ухода на перерыв свою первую шайбу в КХЛ забросил Даниил Сотишвили. В третьем отрезке отличился уже Ник Меркли. Для подопечных Вудкрофта это победа очень важна. После недавних неудач они потеряли место в зоне плей-офф Западной конференции. От «Северстали» отделяло всего два балла. Но благодаря виктории над «Куньлунем» сейчас у дружин равенство. Дальше минчанам предстоит дома встреча с «Торпедо».

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# Хоккей # Ник Меркли # Даниил Сотишвили # Виталий Пинчук # Игорь Мартынов # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

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