Прямой эфир

Егор Герасимов вышел во второй раунд квалификации турнира в Казахстане

26 сентября 2023 13:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

6:4, 6:4 – с таким счетом Егор Герасимов обыграл Зизу Бергса в первом раунде квалификации теннисного турнира категории 250 в Казахстане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Егор Герасимов вышел во второй раунд квалификации турнира в Казахстане-1

Примечательно, что повержен был соперник, значительно превосходящий белоруса в рейтинге. На данный момент наш земляк 664-й, а визави – 172-й. Также нужно отметить, что бельгиец не сумел соорудить себе ни одного брейк-пойнта. За выход в основу Герасимов сразится с французом Александром Мюллером.

# Теннис # Егор Герасимов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Представлена символическая сборная 22-го тура ЧБ по футболу
26 сентября 2023 10:44

Представлена символическая сборная 22-го тура ЧБ по футболу

Егор Шарангович набрал второй бомбардирский балл
26 сентября 2023 10:42

Егор Шарангович набрал второй бомбардирский балл

Виктория Азаренко поднялась в мировом рейтинге на 6 позиций
25 сентября 2023 20:52

Виктория Азаренко поднялась в мировом рейтинге на 6 позиций