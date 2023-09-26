Егор Герасимов вышел во второй раунд квалификации турнира в Казахстане

Примечательно, что повержен был соперник, значительно превосходящий белоруса в рейтинге. На данный момент наш земляк 664-й, а визави – 172-й. Также нужно отметить, что бельгиец не сумел соорудить себе ни одного брейк-пойнта. За выход в основу Герасимов сразится с французом Александром Мюллером.