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Егор Герасимов вышел в финал квалификации турнира в Швейцарии

04 марта 2024 11:14
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Егор Герасимов вышел в финал квалификации теннисного турнира в швейцарском Лугано. В стартовом раунде отбора белорус одержал победу над хозяином кортов Лукой Марагароли со счетом 4:6, 6:1, 6:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Егор Герасимов вышел в финал квалификации турнира в Швейцарии-1

Александра Саснович выбыла из борьбы в первом квалификационном круге турнира категории 1000 в американском Индиан-Уэллсе. Наша соотечественница проиграла американке Лив Ховде – 2:6, 4:6. Александра находится на сотой позиции в мировом рейтинге, а ее оппонентка располагается на 292-м месте.

# Теннис # Егор Герасимов # Александра Саснович

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