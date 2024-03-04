Егор Герасимов вышел в финал квалификации турнира в Швейцарии

Егор Герасимов вышел в финал квалификации теннисного турнира в швейцарском Лугано. В стартовом раунде отбора белорус одержал победу над хозяином кортов Лукой Марагароли со счетом 4:6, 6:1, 6:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александра Саснович выбыла из борьбы в первом квалификационном круге турнира категории 1000 в американском Индиан-Уэллсе. Наша соотечественница проиграла американке Лив Ховде – 2:6, 4:6. Александра находится на сотой позиции в мировом рейтинге, а ее оппонентка располагается на 292-м месте.