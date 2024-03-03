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«Торпедо-БелАЗ» против минского «Динамо». Каким был матч за Суперкубок Беларуси?

03 марта 2024 18:15
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Ажиотаж в Солигорске матч за Суперкубок не вызвал. Трибуны заполнялись неспешно. За 20 минут до начала дуэли кресла были заняты едва ли на треть. Немного исправил ситуацию жодинский фан-сектор. Стройная колона автобусов подоспела непосредственно к стартовому свистку. И тем не менее места были.

«Торпедо-БелАЗ» против минского «Динамо». Каким был матч за Суперкубок Беларуси?-1

Команды начали выяснять отношения неспешно. Первый острый момент произошел только на 8-й минуте. Но вот что сразу бросилось в глаза – так это то, что мяч у «Динамо» практически не держится. Уверенным первым номером действовало «Торпедо». «Автозаводцы» большую часть времени проводили в атаке. Но реальной угрозы вылазки в неприятельскую штрафную практически не таили. Справедливости ради стоит отметить, что «бело-голубые» вообще редко переходили центральный круг. За весь первый тайм можно выделить разве что два угловых в их исполнении. И это от чемпиона.

«Торпедо-БелАЗ» против минского «Динамо». Каким был матч за Суперкубок Беларуси?-4

«Торпедо-БелАЗ» против минского «Динамо». Каким был матч за Суперкубок Беларуси?-6

После антракта ситуация на поле практически не изменилась. Разве что столичный клуб чуть чаще стал владеть мячом и соорудил несколько потенциально неплохих моментов. А вот жодинцы несколько раз были максимально близки к успеху. Порадовать зрителей в итоге никому так и не удалось. Унылые 0:0 продержались все 90 минут. И когда зрители начали мысленно настраиваться на дополнительное время, как нельзя кстати прозвучал голос информатора. По регламенту Суперкубка, экстратаймы не предусмотрены. Сразу бьются пенальти.

«Торпедо-БелАЗ» против минского «Динамо». Каким был матч за Суперкубок Беларуси?-9

Открывали серию минчане. Соперники исполнили по два удара. Все оказались точны. Затем страж ворот «Динамо» совершил сейв. Однако в следующей попытке той же монетой отплатил Тимофей Юрасов. Ситуация вновь выровнялась. Ненадолго. Все тот же Юрасов делает второе кряду спасение. А капитан Кирилл Премудров ставит победную точку. Жодинское «Торпедо» берет Суперкубок Беларуси.

«Торпедо-БелАЗ» против минского «Динамо». Каким был матч за Суперкубок Беларуси?-12

Далее смотрите в видео.

# Футбол Беларуси # Сергей Тулупов

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