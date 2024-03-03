«Торпедо-БелАЗ» против минского «Динамо». Каким был матч за Суперкубок Беларуси?

Ажиотаж в Солигорске матч за Суперкубок не вызвал. Трибуны заполнялись неспешно. За 20 минут до начала дуэли кресла были заняты едва ли на треть. Немного исправил ситуацию жодинский фан-сектор. Стройная колона автобусов подоспела непосредственно к стартовому свистку. И тем не менее места были.

Команды начали выяснять отношения неспешно. Первый острый момент произошел только на 8-й минуте. Но вот что сразу бросилось в глаза – так это то, что мяч у «Динамо» практически не держится. Уверенным первым номером действовало «Торпедо». «Автозаводцы» большую часть времени проводили в атаке. Но реальной угрозы вылазки в неприятельскую штрафную практически не таили. Справедливости ради стоит отметить, что «бело-голубые» вообще редко переходили центральный круг. За весь первый тайм можно выделить разве что два угловых в их исполнении. И это от чемпиона.

После антракта ситуация на поле практически не изменилась. Разве что столичный клуб чуть чаще стал владеть мячом и соорудил несколько потенциально неплохих моментов. А вот жодинцы несколько раз были максимально близки к успеху. Порадовать зрителей в итоге никому так и не удалось. Унылые 0:0 продержались все 90 минут. И когда зрители начали мысленно настраиваться на дополнительное время, как нельзя кстати прозвучал голос информатора. По регламенту Суперкубка, экстратаймы не предусмотрены. Сразу бьются пенальти.

Открывали серию минчане. Соперники исполнили по два удара. Все оказались точны. Затем страж ворот «Динамо» совершил сейв. Однако в следующей попытке той же монетой отплатил Тимофей Юрасов. Ситуация вновь выровнялась. Ненадолго. Все тот же Юрасов делает второе кряду спасение. А капитан Кирилл Премудров ставит победную точку. Жодинское «Торпедо» берет Суперкубок Беларуси.