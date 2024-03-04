Футболисты «Ислочи» в гостях выиграли у «Витебска»

Футболисты «Ислочи» в стартовом поединке 1/4 финала Кубка Беларуси в гостях выиграли у «Витебска» – 4:1. Счет в матче открыли гости, отличился Евгений Краснов. Правда, впоследствии голы забивала только «Ислочь». Таким образом, команда из Минской области одержала крупную волевую победу и создала отменный задел в преддверии ответного поединка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Во второй кубковой игре «Неман» принимал футбольный клуб «Минск». И добился уверенной победы со счетом 3:0. Все голы были забиты во втором тайме. На гродненском стадионе царил аншлаг, за поединком наблюдали 2,5 тысячи болельщиков. Еще два четвертьфинальных матча пройдут 6 марта. БАТЭ встретится с минским «Динамо», а «Торпедо-БелАЗ» сыграет с «Шахтером». Ответные поединки за выход в полуфинал состоятся 9 и 10 марта.