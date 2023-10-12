Егор Герасимов вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Китае

Егор Герасимов продолжает побеждать на теннисном турнире категории челленджер в Китае. Ранним утром белорус добыл путевку в четвертьфинал, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Постараться пришлось. Был обыгран соперник, находящийся в мировом рейтинге выше более чем на 350 позиций. Пал француз Теренс Атман. Счет – 7:6, 6:3. В четвертьфинале наш земляк сразится с представителем Казахстана Бейбитом Жукаевым.

Затем в парном турнире Егор вместе с россиянином Евгением Донским оформил еще одну путевку в четвертьфинал. Наш дуэт обыграл китайский тандем Синь Гао /Аоран Ван – 7:6, 6:1. В 1/4-й белорусско-российский дуэт встретится с австрийской парой Эрлер / Мидлер.