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Егор Герасимов вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Китае

12 октября 2023 11:16
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Егор Герасимов продолжает побеждать на теннисном турнире категории челленджер в Китае. Ранним утром белорус добыл путевку в четвертьфинал, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Егор Герасимов вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Китае-1

Постараться пришлось. Был обыгран соперник, находящийся в мировом рейтинге выше более чем на 350 позиций. Пал француз Теренс Атман. Счет – 7:6, 6:3. В четвертьфинале наш земляк сразится с представителем Казахстана Бейбитом Жукаевым.

Затем в парном турнире Егор вместе с россиянином Евгением Донским оформил еще одну путевку в четвертьфинал. Наш дуэт обыграл китайский тандем Синь Гао /Аоран Ван – 7:6, 6:1. В 1/4-й белорусско-российский дуэт встретится с австрийской парой Эрлер / Мидлер.

# Теннис # Егор Герасимов # Фотофакт

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