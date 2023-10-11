Волейбольный «Шахтёр» проиграл «Зениту» из Казани в российской Суперлиге

Виктор Бекша, главный тренер ВК «Шахтер»:

Я думаю, что и болельщики видели, и все видели, действительно, мы старались. Может, сначала для Казани был неожиданностью первый сет. Они, конечно же, потом немного перестроили игру. Здорово диагональный, с которым мы не смогли справиться. И, действительно, невынужденные ошибки в третьей партии. И концовка четвертой партии в принципе не позволила зацепить хотя бы на пятый сет. Мы действительно готовились к игре, мы хотели показать наш максимум. Ребята молодцы тем, что мы навязывали игру в каждом элементе. И где-то, допустим, как в защите, даже чуть-чуть переигрывали. Не хватило, опять же, концовки, важных мячей, где они здорово отподавали и мы несколько мячей не достали.

Следующий матч белорусская команда проведет 21 октября на выезде против московского «Динамо».