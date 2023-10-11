Хоккеисты минского «Динамо» на выезде всухую обыграли китайский «Куньлунь» в КХЛ

В подмосковных Мытищах «зубры» встречались с китайским «Куньлунем». Команда Дмитрия Квартальнова стартовала проактивно. Уже на 4-й минуте счет был 2:0 в пользу «Динамо» – отличились Джереми Смит и Вадим Мороз. Во второй 20-минутке большинство реализовал Сэм Энас, а под занавес периода первую шайбу в составе «Динамо» забросил Основин. Таким образом, наша дружина одержала сухую победу – 4:0. Следующий поединок «зубры» проведут в пятницу, 13 октября, с питерским СКА.