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Хоккеисты минского «Динамо» на выезде всухую обыграли китайский «Куньлунь» в КХЛ

11 октября 2023 19:38
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Очередную выездную серию в Континентальной хоккейной лиге хоккеисты минского «Динамо» начали с победы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты минского «Динамо» на выезде всухую обыграли китайский «Куньлунь» в КХЛ-1

В подмосковных Мытищах «зубры» встречались с китайским «Куньлунем». Команда Дмитрия Квартальнова стартовала проактивно. Уже на 4-й минуте счет был 2:0 в пользу «Динамо» – отличились Джереми Смит и Вадим Мороз. Во второй 20-минутке большинство реализовал Сэм Энас, а под занавес периода первую шайбу в составе «Динамо» забросил Основин. Таким образом, наша дружина одержала сухую победу – 4:0. Следующий поединок «зубры» проведут в пятницу, 13 октября, с питерским СКА.

# Хоккей # Фотофакт

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