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Егор Шарангович дебютировал за «Калгари» в НХЛ

12 октября 2023 11:15
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Егор Шарангович официально дебютировал за свой новый клуб в Национальной хоккейной лиге. Этой ночью «Калгари» с белорусом в составе взял верх над «Виннипегом», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Егор Шарангович дебютировал за «Калгари» в НХЛ-1

Наш форвард действовал во втором звене. Игровое время составило 14 минут и 33 секунды. Коэффициент, увы, оказался отрицательным – «-1». Но главное, что «пламенные» были сильнее – 5:3.

# Хоккей # Егор Шарангович # Фотофакт

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