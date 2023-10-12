Егор Шарангович дебютировал за «Калгари» в НХЛ

Егор Шарангович официально дебютировал за свой новый клуб в Национальной хоккейной лиге. Этой ночью «Калгари» с белорусом в составе взял верх над «Виннипегом», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Егор Шарангович официально дебютировал за свой новый клуб в Национальной хоккейной лиге. Этой ночью «Калгари» с белорусом в составе взял верх над «Виннипегом», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Наш форвард действовал во втором звене. Игровое время составило 14 минут и 33 секунды. Коэффициент, увы, оказался отрицательным – «-1». Но главное, что «пламенные» были сильнее – 5:3.