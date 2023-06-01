Егор Герасимов обыграл более рейтингового теннисиста на турнире в Боснии и Герцеговине

Для тех, кому «Большой Шлем» только сниться, параллельного проходят менее престижные соревнования. Так, Егор Герасимов пробудет силы в Боснии и Герцеговине, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Это состязания скромной категории ITF 25. Белорус начал с победы. Он в двух сетах нанес поражение Матиасу Зукасу – 6:2, 6:2. Виктория знаковая по двум причинам. Во-первых, повержен был более рейтинговый оппонент, а во-вторых, белорус прервал серию из 7 поражений подряд.